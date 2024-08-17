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Стала известна позиция Станковича по Дуарте в «Спартаке» эксклюзив

17 Августа 2024 • 00:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
1 1.35 X 4.70 2 9.50
18.08 17:30

В прессе появилась информация о том, что защитник Алексис Дуарте не подходит под стиль Деяна Станковича, и на этом фоне тренер «Спартака» поддерживает трансфер парагвайца. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности.

По нашим данным, Станкович ждёт возвращения Дуарте на футбольное поле, а Абена был подписан исключительно как футболист для ротации состава.

«Спартак» сейчас готовится к домашнему матчу пятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». Игра стартует в воскресенье, 18 августа, в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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