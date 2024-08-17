Новичок «Спартака» Абена: «Я защитник, который реально хорош при игре один в один»

Новобранец «Спартака» Минти Абена в интервью для клубной пресс-службы ответил на вопрос о своих сильных качествах. По словам защитника сборной Суринама, он хорошо действует при игре один в один.

«Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде», - слова игрока приведены на сайте «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа. Соперником команды Деяна Станковича будет воронежский «Факел». Игра на «Лукойл Арене» стартует в 17:30 по московскому времени.