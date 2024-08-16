Абена: «Промес был прекрасным примером для молодых ребят»

Новичок «Спартака» Минти Абена высказался о форварде Квинси Промесе. Абена является представителем Суринама, а Промес имеет корни оттуда.

«Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде. Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет», - сказал Абена пресс-службе «Спартака».

Напомним, что этим летом контракт Квинси Промеса со «Спартаком» истёк. Ранее футболист пропустил вторую часть сезона 2023/2024 – Промес не смог вернуться из ОАЭ в Россию после зимних сборов. Нидерландца задержали после оставления места ДТП, а затем Нидерланды стали требовать выдачу футболиста. На родине Промес получил два тюремных срока, но по обоим поданы апелляции.