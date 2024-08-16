Абена настроен стать чемпионом России со «Спартаком»

В пятницу состав «Спартака» пополнил защитник Минти Абена. В первом интервью для пресс-службы «красно-белых» футболист подчеркнул свои высокие амбиции. Абена выразил надежду на чемпионство, отвечая на вопрос, что он ещё знает о «Спартаке».

«Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России – 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем – 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России», - слова игрока приводятся на сайте «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» ведёт подготовку к домашнему матчу пятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.