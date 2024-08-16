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Мостовой: «Беспредел был, когда Абаскаля в «Спартак» по объявлению взяли»

16 Августа 2024 • 23:39 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой не стал комментировать странные слова Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после поражения «Гранады» на старте сезона Сегунды. Мостовой предлагает забыть бывшего рулевого московского «Спартака».

«Забудьте уже про него, это всё пустота. Скоро ли «Гранада» уволит Абаскаля? Там ему нормально, думаю – второй дивизион. Пусть учится там, а не в РПЛ. Беспредел был, когда его в «Спартак» по объявлению взяли», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле на фоне плохих результатов. Испанский специалист не отработал у руля московской команды двух полных сезонов – он начинал тренировать «красно-белых» в июне 2022-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гранада Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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