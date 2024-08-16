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Радченко предположил, что «Химки» первыми забьют «Зениту» в сезоне РПЛ

16 Августа 2024 • 23:24 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, что «Химки» в пятом туре РПЛ станут первым клубом, который сможет распечатать ворота «сине-бело-голубых».

«Химки» могут стать первым клубом, который забьет «Зениту» в чемпионате. У них работает испанский тренер, которого я хорошо знаю. А с ним у команды иначе выстроена атака, «Зениту» в обороне стоит играть особенно внимательно», - говорит Радченко для Metaratings, добавив, что просто так игру хозяева не отдадут.

Напомним, что «Химки» примут дома «Зенит» в воскресенье, 18 августа. Этот матч пройдёт в рамках пятого по счёту тура РПЛ. Питерский клуб ещё ни разу в новом сезоне Премьер-лиги и в новом розыгрыше Кубка России не пропустил в свои ворота.

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