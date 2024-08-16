«Санитары футбола»: Салихова раскритиковала «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе московского клуба на трансферном рынке. Салихова раскритиковала действия «красно-белых», направленные на усиление состава.

«Если «Зенит» сдаёт игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идёт обратным путем, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола», - цитирует Салихову Metaratings.

Стоит сказать, что «Спартак» этим летом подписал сразу двух футболистов из «Ференцвароша». По такому маршруту проследовали Маркиньос и Минти Абена.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела».