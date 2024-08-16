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Салихова указала на подлый поступок «Спартака»

16 Августа 2024 • 22:27 Комментировать

Состав «Спартака» в пятницу пополнил защитник Минти Абена. Представитель Суринама будет играть за московскую команду под номером 14, который раньше носил Георгий Джикия. Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, возмутилась этим фактом.

«Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло», - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что этим летом «Спартак» принял решение не предлагать Георгию Джикии новое трудовое соглашение. С тех пор 30-летний центральный защитник находится без клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Зарема Салихова Минти Абена ещё теги
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