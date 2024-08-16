Пономарёв: «Возможно, переход Антона Миранчука в ЦСКА был бы отличным вариантом»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об Антоне Миранчуке. На данный момент известный полузащитник – свободный агент, новый контракт с московским «Локомотивом» он не подписал.

По мнению Пономарёва, Миранчук бы пригодился ЦСКА, в армейском клубе он знает главного тренера Марко Николича.

«Возможно, он нужен ЦСКА. В полузащите, конечно, хорош. Работу свою выполняет, мяч и середину поля держит хорошо. Возможно, его переход в ЦСКА для всех сторон стал бы отличным вариантом», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал отсутствие клуба у Миранчука «нонсенсом».