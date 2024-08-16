​Коваленко может сыграть с «Оренбургом»

Новобранец «Оренбурга» Александр Коваленко, перешедший в клуб из питерского «Зенита», может сыграть за него уже в ближайшем туре, то есть пятом этапе начавшегося российского чемпионата. О том, что Коваленко сыграет в матче своего нового клуба против «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

Матч «Оренбурга» с «Ростовом» состоится в субботу, семнадцатого августа. Коваленко сейчас 21 год, он является одним из самых перспективных молодых российских футболистов. К питерском у «Зениту» он присоединился летом 2023 года и уже успел стать в его составе чемпионом России по итогам прошлого сезона.