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​Коваленко может сыграть с «Оренбургом»

16 Августа 2024 • 22:04 Комментировать

Новобранец «Оренбурга» Александр Коваленко, перешедший в клуб из питерского «Зенита», может сыграть за него уже в ближайшем туре, то есть пятом этапе начавшегося российского чемпионата. О том, что Коваленко сыграет в матче своего нового клуба против «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

Матч «Оренбурга» с «Ростовом» состоится в субботу, семнадцатого августа. Коваленко сейчас 21 год, он является одним из самых перспективных молодых российских футболистов. К питерском у «Зениту» он присоединился летом 2023 года и уже успел стать в его составе чемпионом России по итогам прошлого сезона.


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