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Шаронов — о Соболеве: Таким игрокам не место в команде

16 Августа 2024 • 21:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
1 1.35 X 4.70 2 9.50
18.08 17:30

Российский тренер Роман Шаронов высказался о ситуации с отстранением форварда «Спартака» Александра Соболева.

Специалист заявил, что нельзя держать футболистов, которые разрушают микроклимат, ставя себя выше команды.

— Думаю, что Станкович принял решение на каких-то определенных моментах, а не просто так, — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев принял участие в одной игре Российской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями. После этого футболист был отстранен от тренировок с основной командой из-за возможного перехода в «Зенит».

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Спартак Москва Деян Станкович Роман Шаронов Александр Соболев ещё теги

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