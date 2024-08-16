Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Булыкин: «В матче ЦСКА и «Локомотива» нет фаворита»

16 Августа 2024 • 21:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.18 X 3.75 2 3.05
18.08 17:30

В субботу в российском чемпионате начнутся матчи пятого тура. Одним из самых интересных матчей предстоящего тура будет игра между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Своим мнением о предстоящем матче поделился Дмитрий Булыкин - бывший нападающий «Локомотива» и сборной России. Он не видит фаворита в этом противостоянии.

- Я считаю, что здесь нет фаворита. Обе команды равны. И «Локомотив» хорошо играет, забивает, и ЦСКА играет, и другим даёт, - цитирует слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.

Матч московских ЦСКА и «Локомотива» пройдёт в воскресенье, восемнадцатого августа.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
21:44
Лукин: «ЦСКА обязан бороться за чемпионство»
19:16
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Локомотив РПЛ — 18 августа 2024
17:54
Руслан Нигматуллин: «У Николича есть обида, ему хочется обыграть «Локомотив»
17:46
Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»
17:14
Лукин: «Всегда хочется больше игрового времени»
16:22
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
14:53
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным
13:39
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Локомотив чемпионата России — 18 августа 2024
15 Августа
20:06
Роша, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом»
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Локомотив чемпионата России – 18 августа 2024
18:37
Бабаев высказался о продлении контракта с Рошей
17:46
ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей
17:41
Булыкин оценил высокую результативность Дивеева
16:47
Игрок ЦСКА Лукин: «Чалов поехал за мечтой»
15:59
Смородская: «ЦСКА обыграет «Локомотив»
14 Августа
21:57
Файзуллаев: Думаю, ЦСКА достигнет больших целей с Николичем
16:54
Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»
16:14
Генич назвал любимого игрока РПЛ
13 Августа
16:47
«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА
16:24
Карпукас рассказал о футбольной мечте
15:02
Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий
12 Августа
21:05
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
19:53
Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»
18:22
Игрок «Локомотива» Ньямси: «Мы сделаем максимум, чтобы победить ЦСКА»
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
11 Августа
15:06
«Спартак» или «Зенит»: Круговой назвал самого принципиального соперника
13:25
Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества
10 Августа
23:11
Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров
18:13
Батраков рассказал, как не потерять голову
18:04
В «Локомотиве» хотят, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым
17:47
Батраков: «Баринов — настоящий капитан и лидер»
17:27
Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.50 4.40 5.60
Видео
17.08.24 в 19:30
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
22:48 · Кубок России
​Булыкин: «В Кубке много встреч, которые не имеют критического значения»
22:34 · Россия. Премьер-лига
«Санитары футбола»: Салихова раскритиковала «Спартак»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Салихова указала на подлый поступок «Спартака»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Возможно, переход Антона Миранчука в ЦСКА был бы отличным вариантом»
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тренев - новый тренер «Сибири»
22:04 · Россия. Премьер-лига
​Коваленко может сыграть с «Оренбургом»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Шаронов — о Соболеве: Таким игрокам не место в команде
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «В матче ЦСКА и «Локомотива» нет фаворита»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Не удивлён, что Абаскаль несёт такой бред»
21:49 · Кубок России
Газинский рассказал, кому «Краснодар» посвятил победу над «Ахматом»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «ЦСКА обязан бороться за чемпионство»
21:39 · Россия. Премьер-лига
​Голованов: «Мы деградируем в футболе»
21:35 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на решение ЭСК РФС по моменту с Рошей
21:32 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Абена? Станкович пригласил знакомого игрока»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве 1
21:28 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Переход Коваленко в «Оренбург» - правильное решение»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Абена объяснил, почему взял в «Спартаке» номер Джикии
20:56 · Россия. Премьер-лига
Майсторович продлил контракт с «Динамо» официально
20:52 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук получил рабочую визу США
20:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Классен покинул «Спартак»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Коваленко сидел у «Зенита» в золотой клетке»
20:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о новом трансфере официально
20:29 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ нацелился на Чистякова слухи
Все новости
Рекомендуем