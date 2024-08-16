​Булыкин: «В матче ЦСКА и «Локомотива» нет фаворита»

В субботу в российском чемпионате начнутся матчи пятого тура. Одним из самых интересных матчей предстоящего тура будет игра между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Своим мнением о предстоящем матче поделился Дмитрий Булыкин - бывший нападающий «Локомотива» и сборной России. Он не видит фаворита в этом противостоянии.

- Я считаю, что здесь нет фаворита. Обе команды равны. И «Локомотив» хорошо играет, забивает, и ЦСКА играет, и другим даёт, - цитирует слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.

Матч московских ЦСКА и «Локомотива» пройдёт в воскресенье, восемнадцатого августа.