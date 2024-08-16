Камоцци: «Не удивлён, что Абаскаль несёт такой бред»

После поражения на старте нового сезона главный тренер испанской «Гранады» Гильермо Абаскаль отметился странной фразой на пресс-конференции. Комментарий по поводу этого тренера дал Франко Камоцци – бывший советник владельца «Спартака».

«Абаскаль очень плох, как и тот, кто его привёл в «Спартак». Птицы одного полёта. При этом я не удивлён, что Абаскаль несёт такой бред», - слова Камоцци приведены на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что Гильермо Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 года до середины апреля 2024 года. Весной испанец был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.