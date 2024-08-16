Лукин: «ЦСКА обязан бороться за чемпионство»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о целях команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Мы обязаны бороться за чемпионство. У нас очень сильная команда и тренерский штаб, — приводит слова Лукина Legalbet.

Футболист считает, что у ЦСКА хорошие перспективы в борьбе за высокие места.

В текущем сезоне 20-летний Лукин принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

На данный момент ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке семь зачетных баллов.

В пятом туре команда Марко Николича примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.