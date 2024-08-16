​Голованов: «Мы деградируем в футболе»

Пошёл уже третий год, как российские клубы и сборная в силу политических причин отстранены от участия в международных турнирах. Известный российский телекомментатор и журналист Андрей Голованов считает, что всё это время российский футбол постепенно деградирует.

- Российские клубы очень отстали от европейских за эти три года. Мы деградируем в футболе, наверное, даже больше, чем в других видах спорта, - цитирует слова Голованова «РБ Спорт».

В субботу в российском чемпионате начнутся матчи пятого тура. Действующим чемпионом российской Премьер-лиги является питерский «Зенит».