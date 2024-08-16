В ЦСКА отреагировали на решение ЭСК РФС по моменту с Рошей

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза поддержала решение арбитра Владимира Москалёва не удалять Эдуарда Сперцяна с поля за фол против Виллиана Роши в недавнем матче «Краснодар» - ЦСКА. Решение ЭСК РФС возмутило футбольное сообщество в России. Между тем, комментарий по поводу вердикта комиссии дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«У нас остались вопросы, тем более мы считаем, что в идентичных эпизодах наши игроки удалялись и получали дисквалификации», - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Брейдо добавил, что такие обсуждения в СМИ не помогают арбитрам в преддверии дерби. На выходных ЦСКА будет играть против «Локомотива».

Напомним, что после нарушения правил со стороны Эдуарда Сперцяна Виллиану Роше пришлось накладывать швы.