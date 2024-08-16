​Кечинов: «Абена? Станкович пригласил знакомого игрока»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал приобретение своего бывшего клуба - в стан москвичей перебрался Минти Абена, центральный защитник из загадочной бывшей нидерландской колонии Суринам.

Главный наставник клуба, сербский специалист Деян Станкович, уже знаком с игроком - они работали вместе в венгерском «Ференцвароше». Потому и стал возможным нынешний трансфер, считает Кечинов.

- Главный тренер отвечает за результат и приглашает тех футболистов, в которых он уверен. Он хорошо его знает. Появилась возможность пригласить знакомого игрока. Почему нет? - цитирует слова Кечинова издание «Спорт-Экспресс».