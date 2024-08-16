Радченко: «Переход Коваленко в «Оренбург» - правильное решение»

21-летний полузащитник Александр Коваленко сменил «Зенит» на «Оренбург». Бывший игрок питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе футболиста в новую команду, полагая, что это верное решение.

«В «Зените» у него было немало шансов. Но сейчас он проигрывает конкуренцию, а в его возрасте нужно как можно больше получать игровой практики. Поэтому его переход – верное решение. У «Зенита» с «Оренбургом» отношения хорошие, трансфер понятен», - говорит Радченко Metaratings.

Напомним, что Коваленко пополнил «Зенит» летом прошлого года. Однако в минувшем сезоне у него было очень мало игровой практики.