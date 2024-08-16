Абена объяснил, почему взял в «Спартаке» номер Джикии

Новичок «Спартака» Минти Абена ответил на вопрос, почему решил выбрать 14-й номер в столичном клубе.

Сегодня, 16 августа, пресс-служба «красно-белых» объявила о покупке 29-летнего футболиста у «Ференцвароша». Контракт Абены с командой рассчитан на два сезона.

«Я спросил про два номера: 12‑й, потому что родился 12 декабря, и 14‑й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал от вас, что прежний капитан «Спартака» играл под 14‑м. Такое вот совпадение», — цитирует Абену официальный сайт московской команды.

18 августа «Спартак» примет на своем поле «Факел». Игра пятого тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 17:30 по мск.