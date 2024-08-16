Московское «Динамо» подписало новый долгосрочный контракт с защитником Миланом Майсторовичем. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«Продолжаем работать, Милан», - гласит подпись от пресс-службы «бело-голубых», приправленная эмодзи огня.

Напомним, что молодому сербу всего 19 лет, он присоединился к «Динамо» зимой 2023 года. В этом сезоне он вышел на поле в абсолютно всех шести матчах «Динамо» во всех турнирах и отличился забитым голом в рамках РПЛ.

Основное амплуа динамовца – центральный защитник, легионер является воспитанником «Войводины» из сербского города Нови-Сада.