Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Миранчук получил рабочую визу США

16 Августа 2024 • 20:52 Комментировать

Новобранец «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук получил рабочую визу США. Новостью делится пресс-служба нового клуба Алексея. Таким образом, уже совсем скоро россиянин присоединится к своей новой команде и начнёт тренировки.

Напомним, что Миранчук последние четыре года карьеры провёл в «Аталанте». Один сезон в Италии играл за «Торино» в рамках аренды. С «Атланта Юнайтед» Алексей подписал трёхлетний контракт, который стороны могут автоматически продлить ещё на год.

Теоретически Миранчука на поле мы можем увидеть 25 августа. В этот день «Атланта Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.50 4.40 5.60
Видео
17.08.24 в 19:30
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
21:32 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Абена? Станкович пригласил знакомого игрока»
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» переиграл «Балтику», проведя тайм в меньшинстве
21:28 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Переход Коваленко в «Оренбург» - правильное решение»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Абена объяснил, почему взял в «Спартаке» номер Джикии
20:56 · Россия. Премьер-лига
Майсторович продлил контракт с «Динамо» официально
20:52 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук получил рабочую визу США
20:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Классен покинул «Спартак»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Коваленко сидел у «Зенита» в золотой клетке»
20:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о новом трансфере официально
20:29 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ нацелился на Чистякова слухи
19:43 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал провалом «Локомотива» уход Глушенкова в «Зенит»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал конкурентов «Зенита»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не увидел в игре со «Спартаком», что у «Крыльев» всё печально»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Вряд ли «Крылья» уволят Осинькина – это не «Факел»
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» объявил о трансфере игрока «Зенита» официально
18:58 · Россия. Премьер-лига
Самородов: «Адиев — сильный мотиватор»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков оценил трансферы игроков «Ференцвароша» в «Спартак»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Дивеев для голов посоветовал есть бутерброды с красной рыбой»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов объяснил, как «Спартаку» надо играть с Факелом» эксклюзив
18:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что у «Крыльев Советов» будут шансы в матче с «Динамо»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Виктор Панченко: «Дзюба придёт и спасёт «Крылья»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Андреев – о Коваленко: «В этот раз переговоры прошли довольно быстро»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «У Николича есть обида, ему хочется обыграть «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем