Новобранец «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук получил рабочую визу США. Новостью делится пресс-служба нового клуба Алексея. Таким образом, уже совсем скоро россиянин присоединится к своей новой команде и начнёт тренировки.

Напомним, что Миранчук последние четыре года карьеры провёл в «Аталанте». Один сезон в Италии играл за «Торино» в рамках аренды. С «Атланта Юнайтед» Алексей подписал трёхлетний контракт, который стороны могут автоматически продлить ещё на год.

Теоретически Миранчука на поле мы можем увидеть 25 августа. В этот день «Атланта Юнайтед» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.