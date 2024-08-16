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Сперцяна правильно не удалили: Решение ЭСК РФС возмутило футбольное сообщество России

16 Августа 2024 • 20:51 Комментировать

На прошлых выходных «Краснодар» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1. После игры обсуждаемым стал эпизод, произошедший в концовке первого тайма при нулях на табло. Эдуард Сперцян грубо сыграл против Виллиана Роши и нанёс тому открытую рану. Бразильцу в итоге пришлось накладывать швы, но судья Владимир Москалёв даже не увидел нарушения правил, а ВАР не вмешался.

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела эпизод и вынесла вердикт – арбитр правильно не удалил Сперцяна. ЭСК расценила контракт как безрассудный, но при этом отметила, что «в контакте не было чрезмерной силы». Комиссия не считает действия Сперцяна серьёзным нарушением правил, поэтому решение ВАР не вмешиваться было поддержано. По мнению ЭСК, арбитр должен был показать Сперцяну жёлтую карточку.

Надо сказать, что вердикт ЭКС РФ возмутил футбольное сообщество России. Многие журналисты выразили непонимание в социальных сетях, как и болельщики.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Москалёв Виллиан Роша Эдуард Сперцян ЭСК РФС ещё теги
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