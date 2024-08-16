Агент рассказал, почему Классен покинул «Спартак»

Себастьян Кронестер, агент экс-защитника «Спартака» Леона Классена, ответил на вопрос, почему его подопечный ушёл из «красно-белого» клуба.

Напомним, текущим летом 24-летний футболист досрочно покинул «Спартак» по обоюдному согласию сторон.

«Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем. Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся. Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», — приводит слова агента Sport24.

Классен выступал за «Спартак» с 2022 года. За это время он принял участие в 32 играх во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.