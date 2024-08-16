Алексей Сафонов: «Коваленко сидел у «Зенита» в золотой клетке»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал уход молодого полузащитника Александра Коваленко из «Зенита» в «Оренбург». О трансфере официально стало известно в эту пятницу.

«Коваленко сидит в золотой клетке. В «Зените» очень большая конкуренция, которую очень тяжело выдержать. Караваев выглядит достойно, много играет, полезен и Ерохин, пусть и пять-десять минут играет. А Сутормин конкуренцию не выдержал – ушёл в «Ростов», больше хочет играть и Мостовой – пока не получается», - рассуждает Сафонов для Metaratings.

Коваленко оказался в «Зените» летом прошлого года, но провёл за клуб в очередном чемпионском сезоне крайне мало матчей. Больше подробностей о переход Александра в «Оренбург» - здесь.