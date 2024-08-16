«Спартак» объявил о новом трансфере

Центральный защитник Минти Абена перебрался из «Ференцвароша» в «Спартак». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

Суринамский футболист заключил со «Спартаком» двухлетний трудовой договор. Защитник будет выступать за столичный клуб под 14-м номером.

По данным различных источников, покупка Абены обошлась «Спартаку» примерно в полтора миллиона евро.

29-летний Абена выступал за «Ференцварош» с января 2023 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ближайший матч «Спартака» состоится 18 августа. В этот день подопечные Деяна Станковича сыграют дома с «Факелом».