Генич: «Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет»

Футбольный комментатор и ведущий Константин Генич оценил последние слухи по поводу Станислава Черчесова. Ранее болгарский источник связывал тренера сборной Казахстана с «Лудогорцем», чемпионом Болгарии. Ранее болгарский топ-клуб остался без тренера.

«Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет. Он еще ни одного матча не провел в качестве тренера сборной Казахстана, скоро дебютная игра, к ней надо готовиться. Подобные вбросы абсолютно бессмысленны», - говорит Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов с этого лета тренирует сборную Казахстана.

​Ранее сам Станислав Саламович с негодованием опроверг слухи о «Лудогорце».