Губерниев считает, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, сможет ли московское «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Динамо» может бороться с петербургской командой, но определяющими станут ближайшие два–три матча», — заявил Губерниев «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что после поражения в игре с «Зенитом» команда Лички обязана набирать очки.

После четырех сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своей копилке 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, отставая от лидера на три балла.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Химками», а «Динамо» встретится с «Крыльями Советов».