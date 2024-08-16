Московский «Спартак» отказался отпускать своего легионера полузащиты Кристофера Мартинса в аренду. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов из Франции и Бельгии обращались в «Спартак» по поводу аренды Мартинса, однако «красно-белые» не готовы отпускать полузащитника на таких условиях.

Наш источник отмечает, что лишь только солидное предложение о трансфере заставит «Спартак» расстаться с Кристофером.

Напомним, что Мартинс в «Спартаке» с лета 2022 года. Контракт связывает игрока сборной Люксембурга с клубом до 2026 года. В новом сезоне при Деяне Станковиче Мартинс вышел на поле в трёх матчах и отличился одним голом.