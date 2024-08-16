Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», инсайдом в телеграм-канале делится Иван Карпов.

По информации источника, «Крылья» изучают вариант с переходом Дмитрия, менеджмент клуба находится в раздумьях по поводу его кандидатуры. Сам же Дмитрий не горит желанием покидать Питер, плюс его контракт с чемпионом России истекает следующим летом. «Зенит» же рассчитывает пристроить центрдефа в другую команду.

«Если бы Дмитрий и согласился переехать куда-то внутри РПЛ (кроме Москвы), то только в Самару или Казань. Но в «Рубине» его кандидатуру не обсуждают», - добавляет Карпов.

В этом сезоне Дмитрий вышел на поле за «Зенит» всего один раз, было это в матче Кубка России.