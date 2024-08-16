Селюк назвал провалом «Локомотива» уход Глушенкова в «Зенит»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился комментарием о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Агент заявил, что «Зенит» провернул отличный трансфер, а для «Локомотива» эта сделка стала провалом.

«Странная позиция «Локомотива», который отдал своего лучшего игрока и в конечном итоге получил меньше, чем за него заплатили. То есть клуб на нем не заработал, а даже потерял», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушенков появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и стал автором одной результативной передачи.