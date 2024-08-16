Червиченко назвал конкурентов «Зенита»

Футбольный функционер Андрей Червиченко выделил главных конкурентов «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Пока что единственным конкурентом «Зенита» выглядит «Динамо» и может быть «Локомотив». У них ушли Миранчук и Глушенков, но команда не стала выглядеть хуже», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

По итогам четырех сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 12 очков. На второй позиции идет «Динамо», в копилке которого девять очков. Такое же количество баллов у идущего на третьей строчке «Локомотива».

Новый тур РПЛ стартует уже завтра, 17 августа.