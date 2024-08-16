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Булыкин: «Не увидел в игре со «Спартаком», что у «Крыльев» всё печально»

16 Августа 2024 • 19:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 20 ч. 59 мин.

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о самарских «Крыльях Советов». Волжане выдали не самый лучший старт сезона, но и в соперниках у команды были «Зенит», «Спартак» и «Ростов».

«Не увидел я, что в игре со «Спартаком» всё печально у «Крыльев». Хорошие моменты были – они их не реализовали, а пропустили совсем не обязательные голы», - рассуждает Булыкин для «Чемпионата».

Напомним, в субботу, 17 августа «крылышкам» предстоит играть против московского «Динамо» в гостях.

Ранее Булыкин порассуждал о судьбе главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина и предположил, что специалиста не уволят с должности в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин

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