Булыкин: «Вряд ли «Крылья» уволят Осинькина – это не «Факел»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине. Его клуб переживает не самое лучшее начало сезона.

«У Осинькина точно есть пара игр в запасе. Вряд ли его будут увольнять — это не «Факел». А что будет дальше, зависит от ребят. Команда неплохая, моменты имеет, но пока что-то не так идёт», - рассуждает Булыкин для «Чемпионата».

Напомним, что в пяти из шести матчей нового сезона «Крылья» под руководством Осинькина проиграли. Лишь один раз игра сложилась в пользу «крылышек», случилось это в четвёртом туре РПЛ в игре с «Факелом» дома (2:0).