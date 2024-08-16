21-летний хавбек Александр Коваленко официально перебрался из «Зенита» в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба южноуральцев. Подробности сделки не уточняются.

По данным СМИ, покупка Коваленко обошлась «Оренбургу» в два миллиона евро, а сам футболист заключил с клубом четырехлетнее соглашение.

Коваленко выступал за «Зенит» с июля 2023 года. За это время он принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Уже завтра, 17 августа, Коваленко может дебютировать за «Оренбург» в матче пятого тура РПЛ с «Ростовом». Игра должна будет начаться в 19:30 по московскому времени.