Самородов: «Адиев — сильный мотиватор»

Новый вингер «Ахмата» Максим Самородов высказался о наставнике команды Магомеде Адиеве.

Ранее Самородов и Адиев встречались в сборной Казахстана.

«Это тренер, который много не разговаривает, хочет доказать все делом. Он сильный мотиватор и просто отличный человек», — приводит слова Самородова портал «Чемпионат».

После четырех сыгранных туров «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке всего три очка.

В предстоящем туре команда Адиева встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 19 августа, начало — в 20:00 по мск.