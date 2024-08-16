Кирьяков оценил трансферы игроков «Ференцвароша» в «Спартак»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о переходах игроков «Ференцвароша» в «Спартак».

Напомним, текущим летом бывший наставник «Ференцвароша» и действующий тренер «Спартака» Деян Станкович попросил боссов «красно-белых» приобрести Маркиньоса и Минти Абену.

Кирьяков считает, что если тренер видит в этих футболистах усиление для «Спартака», то ничего страшного в таких трансферах нет.

— Тренер отвечает за результат и высказывает руководству пожелания по трансферам. Значит, он видит этих футболистов в составе «Спартака», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

После четырех туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, имея в копилке семь очков.