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Лукин: «Дивеев для голов посоветовал есть бутерброды с красной рыбой»

16 Августа 2024 • 18:46 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о своём одноклубнике Игоре Дивееве. Дивеев поражает всех своей результативностью в новом сезоне. Так, Игорь во всех турнирах оформил уже пять голов, что, мягко говоря, для его позиции центрального защитника – поразительно.

«Игорь посоветовал бутерброды с красной рыбой кушать для голов. Перед следующей игрой сам покушаю, потому что жду, когда уже забью. Шутим ли на эту тему? Конечно, как не шутить, если не своим делом человек занимается», - говорит Лукин со смехом для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что у Дивеева суммарно уже четыре гола в РПЛ и один гол в Кубке России. В пятом туре Премьер-лиги в эти выходные ЦСКА примет дома «Локомотив».

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ЦСКА Москва Игорь Дивеев Матвей Лукин ещё теги
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