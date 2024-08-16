Кечинов объяснил, как «Спартаку» надо играть с Факелом»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «красно-белых».

- Как отнеслись к обмену турами с «Факелом»? Может «Спартаку» не стоило соглашаться, и лучше было бы сыграть в Воронеже без зрителей?

- Мы понимаем, из-за чего это произошло. Чтобы не терялся интерес к матчу, все сделано правильно. В Москве придет много народу.

- «Спартак» обыграет этого соперника или могут возникнуть сложности с этим?

- Я помню два матча прошлого сезона. В Воронеже было плохое поле, дождь, и поражение 0:2. Ответный матч проходил в «Лужниках», и снова «Спартак» проиграл. В чем воронежцы были сильнее? В характере. А «красно-белым» этого не хватало. Они пытались играть в свой футбол, но очень многое не получалось. А игроки «Факела» много прессинговали, не уступали в единоборствах. Поэтому в предстоящем матче нельзя уступать в характере, в борьбе. Иначе могут возникнуть проблемы.

- Пишут, что Станкович поддержал продажу Дуарте, которым интересуется «Валенсия», поскольку он не вписывается в его схему игры. Правильное решение?

- Если сам тренер говорит, что это будет лучше для футболиста, не видит его в составе, тогда конечно. Зачем ему мариноваться на скамейке? Ему надо играть в таком возрасте. Тем более, он считает себя защитником высокого уровня.

- Получается, трансфер Дуарте можно считать неудачным или он все-таки принес какую-то пользу «Спартаку»?

- Когда он начал играть в «Спартаке», все были недовольны им. Очень много мячей забивалось из-под него. Дуарте был не в очень хорошем состоянии. А когда Абаскаль начал при всех ошибках доверять ему, он набрал форму и стал выглядеть получше. Были матчи, когда он становился лучшим защитником в составе «красно-белых». В любом случае какую-то пользу «Спартаку» Дуарте принес.

- Пишут, что в «Спартак» может перейти вингер из «Галатасарая» Актюркоглу. Команде нужен игрок этого амплуа?

- В обойме и так очень много игроков, которые могут закрыть эту позицию. Но покупки определяет тренер. Если его купят, значит, Станковичу он нужен.

Реклама

- Была информация о том, что Зиньковский может перейти в «Локомотив». Как восприняли бы такой переход?

- Ему не стоит уходить. Он еще пригодится «Спартаку». А если он уйдет в «Локомотив», то это будет супертрансфер для команды Галактионова. Там и так сильный подбор игроков, а если и Антон туда уйдет, то атака «железнодорожников» станет вообще супер.

- Как оцените ситуацию с Соболевым, о котором уже начали забывать. Его куда-то трудоустроят или он до зимы останется без работы?

- «Зениту», как я понимаю, он не нужен. «Спартаку» тоже, после всех его заявлений. Придется ждать, когда появится покупатель. У него высокая стоимость и зарплата. Но если он посидит год, то и стоимость снизится, и запросы футболиста в разы упадут.

Елена Григорьевская