Булыкин считает, что у «Крыльев Советов» будут шансы в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

— У «Крыльев» будет шанс хорошо сыграть, и если получится реализовать свои моменты, то «Динамо» будет тяжело. А так, конечно, «Динамо» фаворит и должно выигрывать, — приводит слова Булыкина Metaratings.

Игра пятого тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Крылья Советов» состоится 17 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по мск.

За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.