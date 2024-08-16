Виктор Панченко: «Дзюба придёт и спасёт «Крылья»

Функционер и агент Виктор Панченко высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в самарские «Крылья Советов». Инсайды на неделе связывали Артёма с самарским клубом РПЛ.

«Дзюба — это Дзюба. Артем придет и спасет «Крылья Советов». Не будет якорем в команде. Свои 10 голов за сезон он ещё может забить, как бы у него не было с характером и прочими качествами», - уверен Панченко для телеканала «Матч ТВ».

Правда, вряд ли Дзюба перейдёт в «Крылья». Ранее в совдире самарского клуба опровергли слухи о возможном приходе опытного форварда в коллектив, но всё может быть.

Артём с лета свободный агент, ранее он защищал цвета московского «Локомотива».