Андреев – о Коваленко: «В этот раз переговоры прошли довольно быстро»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о новичке клуба Александре Коваленко. Молодой игрок подписал с уральским клубом трёхлетний контракт.

«Как и планировали, подписали контракт на три года. Договариваться - всегда тяжело, однако в этот раз всё было довольно быстро», - говорит Андреев с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Андреев, будучи игроком «Крыльев» Коваленко действительно выдал классный сезон. И у него нет сомнений в том, что Александр остаётся качественным футболистом, пусть во время нахождения в «Зените» у него было крайне мало игровой практики.

Ранее стало известно, почему Коваленко, по слухам, отказался от возвращения в «Крылья».