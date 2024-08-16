Руслан Нигматуллин: «У Николича есть обида, ему хочется обыграть «Локомотив»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

По мнению эксперта, наставник «армейцев» Марко Николич захочет обыграть свою бывшую команду.

«Вряд ли Николич уходил из «Локомотива» счастливым человеком. Наверное, у него есть определенная обида, и хочется обыграть «Локомотив», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Экс-вратарь добавил, что столичное дерби должно получиться очень интересным.

Встреча пятого тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» состоится 18 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.