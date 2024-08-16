Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»

16 Августа 2024 • 17:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.18 X 3.75 2 3.05
18.08 17:30

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби ЦСКА – «Локомотив».

Специалист надеется, что команды смогут показать интересную игру в дерби.

«Силы, наверное, примерно равны. Но все же состав у ЦСКА немного получше, посильнее. Поэтому предположу, что «армейцы» победят в этом матче», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Игра пятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» состоится в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Напомним, последний очный матч между командами завершился со счетом 3:3.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Александр Тарханов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
17:46
Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»
17:14
Лукин: «Всегда хочется больше игрового времени»
16:22
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
14:53
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным
13:39
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Локомотив чемпионата России — 18 августа 2024
15 Августа
20:06
Роша, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом»
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Локомотив чемпионата России – 18 августа 2024
18:37
Бабаев высказался о продлении контракта с Рошей
17:46
ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей
17:41
Булыкин оценил высокую результативность Дивеева
16:47
Игрок ЦСКА Лукин: «Чалов поехал за мечтой»
15:59
Смородская: «ЦСКА обыграет «Локомотив»
14 Августа
21:57
Файзуллаев: Думаю, ЦСКА достигнет больших целей с Николичем
16:54
Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»
16:14
Генич назвал любимого игрока РПЛ
13 Августа
16:47
«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА
16:24
Карпукас рассказал о футбольной мечте
15:02
Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий
12 Августа
21:05
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
19:53
Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»
18:22
Игрок «Локомотива» Ньямси: «Мы сделаем максимум, чтобы победить ЦСКА»
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
11 Августа
15:06
«Спартак» или «Зенит»: Круговой назвал самого принципиального соперника
13:25
Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества
10 Августа
23:11
Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров
18:13
Батраков рассказал, как не потерять голову
18:04
В «Локомотиве» хотят, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым
17:47
Батраков: «Баринов — настоящий капитан и лидер»
17:27
Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.50 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
18:22 · Россия. Премьер-лига
Андреев – о Коваленко: «В этот раз переговоры прошли довольно быстро»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «У Николича есть обида, ему хочется обыграть «Локомотив»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Я исполнил свою детскую мечту»
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном уходе Карраскаля
17:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Коваленко отказался от возвращения в «Крылья Советов» слухи
17:14 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Всегда хочется больше игрового времени»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бабич высказался о вхождении в капитанский совет «Спартака»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дркушич покинул «Зенит» спустя 3 дня после трансфера официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили трансфер Коваленко
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» - названа сумма
15:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов уверен, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой
15:20 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем