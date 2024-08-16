Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби ЦСКА – «Локомотив».

Специалист надеется, что команды смогут показать интересную игру в дерби.

«Силы, наверное, примерно равны. Но все же состав у ЦСКА немного получше, посильнее. Поэтому предположу, что «армейцы» победят в этом матче», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Игра пятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» состоится в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Напомним, последний очный матч между командами завершился со счетом 3:3.