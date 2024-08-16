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Дркушич: «Я исполнил свою детскую мечту»

16 Августа 2024 • 17:43 Комментировать

Спустя всего несколько дней после перехода в «Зенит» защитник Ваня Дркушич стал игроком белградской «Црвены Звезды». В чемпионе Сербии он будет играть в рамках аренды.

Дркушич прокомментировал свой не совсем ожидаемый переход в один из самых известных балканских клубов.

«Подписывая контракт с «Црвеной Звездой», я исполняю свою детскую мечту. Я рад быть здесь и не могу дождаться начала тренировок. У меня за плечами прекрасное лето, сначала со сборной, где мы добились на Евро большого успеха, которого от нас не ждали. Потом я подписал контракт с великим «Зенитом» и слава богу – меня отпустили в «Звезду». Мне не терпится надеть майку «Звезды», пробежаться перед переполненной «Мараканой» и помочь клубу выйти в Лигу чемпионов. Я, конечно, следил за «Звездой», особенно в Европе. Я верю, что быстро адаптируюсь, потому что уже знаю многих игроков. С нетерпением жду возможности выйти на поле», - приводит слова Дркушича официальный сайт «Црвены Звезды».

Дркушич покинул «Зенит» спустя три дня после трансфера

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Ваня Дркушич ещё теги
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