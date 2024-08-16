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В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном уходе Карраскаля

16 Августа 2024 • 17:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 22 ч. 30 мин.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном уходе полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах колумбийского хавбека заинтересованы клубы из Бразилии.

— Предложений не было, — заявил Пивоваров российскому изданию «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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