Появилась информация о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Коваленко в «Крылья Советов».

В ближайшее время 21-летний футболист перейдет из «Зенита» в «Оренбург».

Как сообщает Metaratings, «Крылья Советов» были заинтересованы в аренде Коваленко, но футболист не захотел идти на понижение зарплаты. В то же время «Зенит» не хотел отдавать игрока в аренду и при этом платить ему зарплату, поэтому выбор был сделан в пользу полноценного трансфера в «Оренбург», отмечает источник.

В нынешнем сезоне Коваленко на поле пока не выходил. Дебют хавбека за «Оренбург» может состояться уже в ближайшие выходные.