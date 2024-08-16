Лукин: «Всегда хочется больше игрового времени»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился комментарием о своём игровом времени в текущем сезоне.

Футболист заявил, что всегда старается помогать команде и прогрессировать.

— Конечно, хочется всегда больше игрового времени, я работаю, а дальше решение за тренерским штабом, — приводит слова Лукина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Лукина с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

18 августа ЦСКА примет «Локомотив» в рамках пятого тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск.