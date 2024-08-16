Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Сафонов не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

16 Августа 2024 • 16:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 23 ч. 54 мин.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящем матче чемпионата России «Динамо» - «Крылья Советов».

Сафонов заявил, что не видит фаворита в поединке между этими командами.

— Будет тяжелая игра для обеих команд, потому что они примерно равны. Думаю, что «Динамо» выиграет в один мяч, — приводит слова агента Metaratings.

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет завтра, 17 августа. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Алексей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
15:39
Агент Сафонов уверен, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
14:30
Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
00:28
Ставка и прогноз на матч Динамо — Крылья Советов чемпионата России — 17 августа 2024
15 Августа
22:16
Сенников: «Динамо» обыграет «Крылья», но счёт не будет крупным»
21:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Крылья Советов РПЛ — 17 августа 2024
19:15
Булыкин считает, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
16:48
Раскрыта возможная зарплата Дзюбы в «Крыльях Советов» 1
15:31
Мостовой ответил, нужен ли Дзюба «Крыльям Советов» 1
15:09
Осинькин отреагировал на информацию о возможном трансфере Дзюбы
14:28
Ганчаренко: «Дзюба подойдёт «Крыльям Советов»
14 Августа
17:23
Бушманов: «Думаю, Сергееву хочется больше играть»
14:51
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Крылья Советов чемпионата России – 17 августа 2024
13 Августа
18:41
Колыванов: «Тюкавин свои голы ещё забьет»
15:14
Итальянский арбитр Орсато стал новым членом ЭСК РФС
12 Августа
12:46
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
11:25
АЕЛ не сможет выкупить Лесового
10:26
Тюкавин: «Зенит» – хорошая команда, но её можно обыгрывать»
11 Августа
14:41
«Тюкавину нужно поменьше слушать агентов» — Колыванов
13:17
Тюкавин: «Чувствую, что составлю конкуренцию Глушенкову» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.50 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
16:54 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бабич высказался о вхождении в капитанский совет «Спартака»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дркушич покинул «Зенит» спустя 3 дня после трансфера официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили трансфер Коваленко
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» - названа сумма
15:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов уверен, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой
15:20 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Крылья Советов»
11:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
03:28 · Кубок России
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
03:05 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов с негодованием опроверг слухи о «Лудогорце»
02:32 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин видит Соболева в «Крыльях Советов»
02:16 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов может стать тренером «Лудогорца»
15 Августа
23:48 · Россия. Премьер-лига
Тошич – о Чалове: «Я знаю чемпионат Греции, он будет там на уровне»
Все новости
Рекомендуем