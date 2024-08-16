Алексей Сафонов не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящем матче чемпионата России «Динамо» - «Крылья Советов».

Сафонов заявил, что не видит фаворита в поединке между этими командами.

— Будет тяжелая игра для обеих команд, потому что они примерно равны. Думаю, что «Динамо» выиграет в один мяч, — приводит слова агента Metaratings.

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет завтра, 17 августа. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.