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Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА

16 Августа 2024 • 16:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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18.08 17:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, кто является слабым звеном в обороне ЦСКА.

«Мы видим, как Мойзес ошибается. Но он ведь левый латераль, а его переделали в центрального», — заявил Масалитин Legalbet.

Эксперт отметил, что Роша перестал выделяться надежностью, как это было раньше. В хорошей форме Дивеев, но он очень сильно подвержен травмам, добавил Масалитин.

При этом специалист считает, что у ЦСКА есть еще и проблемы при выходе из обороны.

— У ЦСКА вообще проблемы с первым пасом. У каждого игрока обороны есть свои минусы, но есть и плюсы, — подытожил Масалитин.

В настоящий момент подопечные Марко Николича идут на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке семь баллов.  

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