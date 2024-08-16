Бабич высказался о вхождении в капитанский совет «Спартака»

Защитник Срджан Бабич вошёл в капитанский совет «Спартака» вместе с Романом Зобниным, Александром Максименко и Кристофером Мартинсом. Бабич, который перебрался в московский клуб только прошлым летом, дал комментарий на этот счёт.

«Что касается капитанского совета, то для меня это важно в том плане, что мои товарищи по команде и все сотрудники «Спартака» относились ко мне хорошо с первого дня. И я хочу дать клубу всё лучшее, что в моих силах», - цитирует Бабича Sport24.

Всего за «Спартак» Срджан Бабич провёл 28 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела» на своём поле.